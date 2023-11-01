التعليم العالي توافق على إنشاء جامعة تكنولوجية بميت غمر

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء جامعة تكنولوجية بموقع مساحته 10 أفدنة بتل المقدام بمركز ميت غمر كمطلب لمحافظة الدقهلية، والذي جاء بناء على المقترح والطلب المقدم من أعضاء مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، وتضم الجامعة المزمع تنفيذها تخصصات تكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا المال والأعمال بالإضافة إلى تخصصات تكنولوجية متنوعة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي ستزور الموقع قريبًا للمعاينة على الطبيعة لبيان مدى توافر الاشتراطات والضوابط المطلوبة لتنفيذ المشروع، وأضاف "مختار" أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء 17جامعة تكنولوجية لتغطية المحافظات المصرية، وأكد "مختار" على أن ما يحدث على أرض الدقهلية من إقامة مشروعات قومية عملاقة وجامعات هو إنجاز عظيم لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

ووجه مختار، الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي على استجابته لمطلب المحافظة في هذا الشأن.

وقال إن التعاون والتنسيق دائم بين أجهزة محافظة الدقهلية، ونواب البرلمان وجميع الوزرات والهيئات المركزية بهدف تحقيق مطالب واحتياجات مواطني محافظة الدقهلية في جميع المجالات.