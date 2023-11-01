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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابًا فلسطينيًا من غزة إلى مصر

عبور مزدوجي الجنسية
عبور مزدوجي الجنسية من معبر رفح

 عبر 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة إلى مصر في اليوم الأول لإعادة تشغيل منفذ رفح.

 وكانت مصر استقبلت عددًا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدًا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.

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نقيب الأطباء: توقف المستشفيات في غزة عن العمل كارثة إنسانية

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الصحة: استقبلنا 81 مصابا من أشقائنا الفلسطينيين قادمين من غزة

 يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابًا وجريحًا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

 وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

 فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن 70 مصابًا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

 

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