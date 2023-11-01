الأبنية التعليمية تنفذ مبنى الطوارئ بمستشفى قنا

أكدت الدكتورة سـمر عاطـف، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان فى محافظة قنا، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمبنى الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى قنا العام.

وأشارت مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة في قنا، إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبنى الطوارئ والعيادات الخارجية، بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وبتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

خطة الدولة تهدف لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية:

وقالت"د.ســــمر"، إن خطة الدولة تهدف لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لجماهير قنا الباسلة، ورفع مستوى الإمكانيات والاستعدادات لاستقبال جميع حالات الطوارئ، دون الحاجة لنقلهم لمستشفيات بديلة، داخل المحافظة أو خارجها.

وأوضحت، أن المبنى على مساحة 3200 متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، الأرضي للاستقبال والطوارئ، و14 عيادة خارجية متخصصة.

وأضافت، أما الطوابق العليا فتضم أقسام العناية المركزة، وغرف العمليات، ووحدة حروق متكاملة، والإنعاش الرئوي.

كما أضافت، شبكة الغازات، والصيدلية، ومعامل التحاليل والتركيبات، ومعامل أشعة، غرفة عزل، مخازن أدوية، واستراحات الأطباء والطبيبات، وطاقم التمريض.

جاء ذلك؛ على هامش الاجتماع مع اللواء أشــــرف الحجاوى، محافظ قـــنا، ووفـد مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد بــدران، وكيل وزارة الصحة بقــــنا، اليوم"الأربعاء".

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعميد هاني الإتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، والمهندس عصام الدين شحات، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة.