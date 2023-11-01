سجن جندي غامبي بسبب الانقلاب الفاشل ضد الرئيس بارو

حكمت المحكمة العليا في غامبيا، على جندي بالسجن 12 عامًا لقيادته انقلابًا فاشلًا العام الماضي ضد إدارة الرئيس أداما بارو.

وصدر الحكم واتهم ثمانية جنود بالخيانة والتآمر في يناير كانون الثاني، لدورهم في محاولة انقلاب في 21 ديسمبر كانون الأول 2022 في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة وتحاصرها السنغال بالكامل تقريبًا.

كما اتهم مدنيان وضابط شرطة بالتستر على الخيانة والتآمر لارتكاب جناية، وتمت تبرئة سبعة، من بينهم المدنيان والضابط، وأفرج عنهم في منتصف المحاكمة.

وأدين الجندي المتهم بأنه زعيم العصابة، سانا فاديرا، بالخيانة، حسبما قضت المحكمة يوم الثلاثاء. وبرئت ساحة ثلاثة جنود متهمين آخرين من جميع التهم.

ومحاولات الانقلاب شائعة في غامبيا التي لا تزال تعاني من أكثر من عقدين في عهد الرئيس السابق يحيى جامع.

استولى جامع نفسه على السلطة في عام 1994 وأحبط عدة محاولات للإطاحة به قبل أن يخسر الانتخابات في أواخر عام 2016 أمام بارو.

ونفت فاديرا جميع التهم الموجهة إليها أمامه 30 يومًا لاستئناف الحكم.

وشهدت غرب أفريقيا تصاعدًا في الانقلابات منذ عام 2020 مع استيلاء الجيش على السلطة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا.

لأول مرة.. قام رئيس جامبيا أداما بارو بإصدار قرار بحظر سفر المسؤولين، بمن فيهم هو نفسه، إلى خارج البلاد لتقليل الإنفاق العام.

معدل التضخم السنوي:

جاء ذلك بعدما بلغ معدل التضخم السنوي 11,6 في المئة العام الماضي، كما ارتفع العجز في الموازنة ومستويات الدين مع انخفاض عائدات الضرائب بسبب زيادة الدعم على الوقود والأسمدة والحبوب نتيجة حرب أوكرانيا.

ووفق المتحدث الرئاسي، إبريما سنكاريه، فإن الرئيس وقع على أمر تنفيذي "بتعليق جميع الرحلات الخارجية لبقية العام"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ريبيليز نيجيريا".

وشمل تطبيق القرار على الرئيس ونائبه ووزراء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية، حتى انتهاء السنة المالية الحالية.

واستثنى القرار الاجتماعات التي تكون مشاركة جامبيا فيها إجبارية، إضافة إلى الرحلات الممولة بالكامل من مصادر خارجية، فلن تتأثر بالأمر.