صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة فى الجامعات الحكومية.

وكشفت وزارة التعليم العالي عن الاسماء المدرجة في القرارات الجمهورية الجديدة بتعيين قيادات جامعية جديدة فى الجامعات الحكومية.

أسماء قيادات جامعية جديدة

وشملت القرارات الجمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة كل من: الدكتور إلهامي علي عبدالعزيز ترابيس، رئيسًا لجامعة دمنهور، والدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات الجمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور طارق مصطفى محمد غلوش نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين رفعت السركي، عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.

وتضمن قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا، والدكتور أمجد جمال إبراهيم السيد، عميدًا لكلية الآداب جامعة بنها.

كما تضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور بسيوني عبدالقادر بدوي هليل، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ.

طريقة اختيار قيادات جامعية جديدة

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي: عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

وتشمل اللجنة 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، ويكون بينهم أحد رؤساء الجامعات، الذي تسند إليه رئاسة اللجنة.

وتتضمن اللجنة 3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة، أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها 20 سنة يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.

وترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها، أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.



وتشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية، أو المعهد بقرار من الوزير المختص التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

1. عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

2. عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة والذي تسند إليه رئاسة اللجنة وفي حالة الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.

3. عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.

وترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها، أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها، وتكون مدة العمادة 3 سنوات.

