إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية أولاد عمرو بقنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وبحضور المهندس أشرف حواس مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، ووائل أبو العباس رئيس القرية، بتنفيذ عدد 3 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 7 قيراط و 6 أسهم عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية أولاد عمرو .

وأكد لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة للحفاظ على الأراضي الزراعية، والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.