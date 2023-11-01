نانا أنتوي يقود طنطا لانتصار هام أمام بروكسي في ختام دوري المحترفين

حقق فريق طنطا فوزًا هامًا على نظيره بروكسي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد طنطا ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري المحترفين .

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جاء الهدف الأول عن طريق نانا أنتوي خلال الشوط الثاني، ليُعلن عن تقدم أبناء السيد البدوي، ثم عاد مرة أخري وسجل أنتوي الهدف الثاني له ولفريقه.

وفي الوقت بدل الضائع عاد مرة أخري أنتوي ليسجل الهدف الثالث له وللفريق الطنطاوي، وفي الدقيقة الوقت الضائع احرز الأفريقي بطل اللقاء الأول أنتوي الهدف الرابع له ولأبناء السيد البدوي لتنتهي المباراة بفوز السيد البدوي على نظيره بروكسي برباعية بيضاء دون رد .

حضر مجلس إدارة طنطا برئاسة فايز عريبي لقاء طنطا و بروكسي على ستاد طنطا ، وتسعي مجلس إدارة طنطا وصول الفريق للمربع الذهبي للصعود لدوري الممتاز.