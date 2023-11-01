آثار حرب غزة على أسعار النفط.. أستاذ هندسة بترول يكشف

علق الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، على تداعيات حرب غزة على ارتفاع الأسعار والاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي، مشددًا على أننا نشهد الآن ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالميا بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

استمرار الأوضاع الاقتصادية الخطيرة



وأضاف أستاذ هندسة البترول، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن استمرت الأوضاع الاقتصادية الخطيرة بالحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وهناك مخاوف كبيرة جدا من استمرارها أولا واتساعها إقليميا ثانيا، مؤكدًا أنه منذ بداية الأزمة الأخيرة ارتفعت أسعار الغاز بمقدار الثلث مباشرة عبر إحدى منصات تداول عقود الغاز في العالم، وارتفع سعر المليون وحدة الحرارية البريطانية من 11 دولارًا إلى 17.

وشدد على أن هناك مخاوف أيضا من ارتفاع أسعار النفط بعد أن وصل سعر برميل خام برنت إلى 94 دولارا خلال سبتمبر ثم تراجع إلى 84 دولارًا، وعندما بدأ العالم يستفيق عاود الارتفاع مرة أخرى بعد الحرب بين فلسطين وإسرائيل ووصل إلى 90 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم استقرار واضحة بالأسعار العالمية.

وتابع: “التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا كان منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، ثم بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير من العام الماضي، ولم تكن منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر بعيدة عن تلك التأثيرات”.

ومن جانبه، أكد د. نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أن الحرب في غزة لن تؤثر اقتصاديًا على مصر ولكنها توفر مزيد من العذاء، مشددًا على أن إسرائيل وغزة يعتمدون على مصر في استيراد الكثير من الأغذية وستتوفر مصر ولن تزيد الأسعار.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن إسرائيل تعتمد على مصر في استيراد الخضار المجمد بشكل كبير، كما أن غزة تعتمد على استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية، موضحًا أن حرب غزة هي من أثرت على عدم تنفيذ الحكومة لمبادرة تخفيض الأسعار والتي شملت السلع الاستراتيجية.

وأضاف أن اتساع نطاق الحرب في غزة ودخول إيران وحزب الله في هذه الحرب تمثل تهديد كبير على الاقتصاد وارتفاع الاسعار، مشددًا على أن البنك الدولي أكد على أن دخول جهات أخرى كحزب الله وإيران سيزيد من سعر برميل البترول بشكل كبير وسينعكس ذلك عل زيادة في أسعار باقي السلع الأخرى.