إنطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية" الكلمة..كلمتك" بجنوب سيناء

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء أولي لقاءات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، بمشاركة 300 شاب وفتاة من مراكز الشباب وجامعة السويس وجامعة الازهر ومعهد التمريض، بالإستاد الرياضي بالطور، بحضور النائب حميد سليمان ابو بريك عضو مجلس النواب و احمد عبد العزيز، وأحمد مسعد وكلاء المديرية، والدكتور عجلان ابرهيم عجلان الخبير البرلماني، واعضاء هيئة تدريس فصول كلبه التربيه جامعه السويس.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، اعقبها كلمه افتتاحية لوكيل المديريه اعرب فيها عن امتنانه و سعادته لمشاركه الشباب في هذه اللقاءات الهامه كما اكد علي دور الشباب الفعال في الاستحقاق الرئاسي المقبل و مدا اهميه المشاركة في هذا الاستحقاق .

وأشار أبوبريك، إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع وخاصة الشباب الواعي، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وحث عجلان، الشباب على ضرورة المشاركة في الإستحقاق الرئاسي المقبل وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

وأكد الخبير البرلماني، أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في آليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.

في الختام تم عرض فيديو تسجيلي لانجازات الدوله المصريه بمحافظه جنوب سيناء في العشر سنوات الاخيره ، منها جامعه الملك سلمان و الجامعات الحكوميه البنيه التحتية و الطرق الدوليه داخل المحافظة المؤتمرات الدوليه و العالميه التي تنفذها الدوله ، حملات 100 مليون صحة ، مؤتمرات الشباب ، مؤتمر المناخ ، محطات تحلية مياه البحر وغيرها الكثير و الكثير .

وتنفذ وزاره الشباب و الرياضة ، سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء باصواتهم وذلك حرصا على توعيتهم في الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي المقبل .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة .

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