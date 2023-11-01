للجوع المفاجئ.. طريقة عمل سلطة الدوريتوس بالذرة

يحتاج البعض لوجبة لا تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها عند الشعور بالجوع المفاجيء، أو كسناك للضيوف، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة الدوريتوس بالذرة والخضار الصحي.

سلطة الدوريتوس

طريقة عمل سلطة الدوريتوس المكسيكية

المقادير

مقادير السلطة:

فلفل ملون : كوب (مفروم)

ذرة : كوب (معلبة ومغسولة ومصفاة)

طماطم : 2 حبة (مقطعة)

خس : كوب (مقطع)

زيتون أسود : نصف كوب

فاصوليا حمراء : كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)

ملح : ملعقة صغيرة

كمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

مقادير صوص السلطة:

المايونيز : نصف كوب

لبن زبادي : ربع كوب

ملح : ربع ملعقة صغيرة

عصير ليمون : 2 ملعقة كبيرة

زيت زيتون : ملعقة كبيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن شيدر : ربع كوب (مبشور)

- رقائق البطاطس : عبوة (شيبس دوريتوس مكسيكي)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

طريقة التحضير

في وعاء لخلط مكونات السلطة ضعي الفلفل الملون، وأضيفي الذرة، والطماطم، والخس، والزيتون الأسود، والفاصولياء الحمراء، واخلطي الخضار مع بعضها البعض حتى تتوزع وتتجانس.

تبلي خضار السلطة بالملح، والكمون المطحون مع التقليب.

لتحضير صوص السلطة: في وعاء عميق صغير، اخلطي المايونيز مع اللبن الزبادي، والملح، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، والفلفل الأسود.

اسكبي السلطة بطبق التقديم.

صُبي مزيج الصوص فوق مكونات السلطة.

زيني بجبن الشيدر، وشيبس دوريتوس المكسيكي، والكزبرة الخضراء، وقدمي السلطة فوراً.