VAI DEVELOPMENTS تتعاقد مع جاس كول فى مشروع 4t4

أعلنت شركة VAI DEVELOPMENTS تعاقدها مع شركة جاس كول الرائدة في مجال الطاقة والتبريد، لتقوم بتنفيذ أعمال التكييف المركزي لمشروع 4T4 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطة الشركة للتعاون مع شركات قوية لتنفيذمشروع يتميز بأعلى معايير الجودة.

أكد المهندس محمود عابدين، العضو المنتدب لشركةVAI DEVELOPMENTS ، حرص الشركة علىتنفيذ المشروع بكافة المواصفات عالية الجودةالمعهودة عنها، وكذلك للالتزام بكافة التفاصيلوالشروط التي تم تقديمها لعملاء المشروع، وبمايتناسب مع الاشتراطات البنائية لشركة العاصمةالإدارية للتنمية العمرانية.

وأضاف أن شركة جاس كول إحدى شركات قطاعالبترول التي تتمتع بسمعة قوية في مجال أنظمةالتبريد المركزي وفقًا لأفضل التكنولوجيا المعترف بهاعالميا في هذا المجال، كما أن لها سجلًا طويلًا منسابق الخبرات المتعمقة في تنفيذ وإقامة مثل هذهالمشروعات بكافة صورها التعاقدية المختلفة.

وأشار إلى أنه تم تحديد طاقة المشروع بإجماليقدرة تبريدية 430 طنًا تقريباً للمبنى بالعاصمةالإدارية الجديدة، وشملت ذلك التصميماتالأساسية لبناء وإقامة وتشغيل نظام التكييفالمركزي بنظام"VRF"، موضحا أن الدراساتالاستشارية التى قامت بها شركة فاي كومرشال للتطوير العقاري، ملائمة للمساحة المخصصة لإقامةنظام التكييف المركزي.