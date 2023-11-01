أبرز الأنشطة الرعوية للأنبا يوأنس في أسيوط

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، الجمعة، فعاليات القداس الإلهي بمقر كنيسة القديسة أناسيمون في تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا.

يشهد أسقف الأقباط عقب هذا اللقاء حفل مهرجان الكرازة بالدير كنائس غرب المدينة واحتفال خدمة راكوتي بجمعية جنود المسيح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

فاضت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمناسبات متعددة تشهدها طوال العام وتعيد إحياء ذكرى تحمل معاني وأحداث خالدة إلى أبد الدهر لا تنتهي بمرور الزمن بل تزداد خصوصية روحية تتوارثها الأجيال، وشهدت جنابات الكنائس خلال الفترة الماضية، عدة بمناسبة"عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث المستمرة للعثور على الصليب المقدس.



سجلت المراجع التاريخية المسيحية ما مرَّ به القديسون في كثير من الأحداث والمواقف التي تعيد تحرص الكنيسة على ترسيخها لدى الأقباط بمختلف أجيالها وأعادت هذه المراجع السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلاديًّا.



سخرت القديسة هيلانة جنودها من أجل البحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا، إذْ الموقع الذي خصصه الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد "فينوس"، وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهما الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس للتفرقة بين الصلبان التي تم العثور عليها وتحديد أيهما المنشود الذي احتضن آلام السيد المسيح.