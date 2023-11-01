مؤتمر المستثمرات العرب.. 31 مكتبًا إقليميًا لجهاز تنمية المشروعات يقدمون خدماتهم بالمحافظات

نقلت سالى سعدة رئيس المكتب الفنى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال المشاركة بمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية .. فرص وتحديات" بشرم الشيخ فى دورته الـ26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمر، تحيات باسل الرحمى الرئيس التنفيذى للجهاز للمؤتمر متمنيا نجاحه وتحقيق أهدافه.



وأكدت على أن مشاركة الجهاز في المؤتمر جاءت في إطار التعاون المثمر والمستمر بين جهاز تنمية المشروعات واتحاد المستثمرات العرب من خلال مذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 والتي على أثرها شارك اتحاد المستثمرات العرب بجناح مميز في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2023 فضلا عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية لأعضاء الاتحاد فضلا عن تقديم الاستشارات والدعم الفني لأعضاء الاتحاد الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات.

واستعرضت سالي سعدة، الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات من خلال 31 مكتبا إقليميا بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن الشراكات مع نحو 1900 من فروع البنوك و680 جمعية أهلية منتشرة في المحافظات وذلك للوصول إلى أكبر قدر من العملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة.



كما تم توضيح الخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة وتطوير المشروعات القائمة من خلال خدمة الشباك الواحد بمكاتب الجهاز الإقليمية، حيث يتيح استخراج واستصدار التراخيص المؤقتة والنهائية والبطاقة الضريبية والسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والرقم القومي للمنشأة وشهادتي التصنيف والمزايا.



وتم الإشارة إلى الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات لتأهيلهم على المهارات التسويقية اللازمة لنمو نسبة المبيعات والتعريف بمتطلبات التصدير لمساعدتهم على فتح آفاق ونوافذ تسويقية للمنتجات في الخارج.

بالإضافة إلى قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وما يقدمه من حوافز ضريبية مبسطة وباقة من المزايا المشجعة على توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة وضمها للقطاع الرسمي وطرق تمويل ميسرة وبسيطة.