ضبط 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بجرجا

شهد قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية نتج عنها إصابة بائع في بداية العقد الثالث من العمر بجرح طعني شبه نافذ بمنتصف الصدر، وإصابة والده تاجر في العقد السادس من العمر بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تعدى عليهما بائع بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابتهما وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة القسم.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . ع . ج . ع" 22 سنة بائع مصابا بجرح طعني شبه نافذ بمنتصف الصدر ووالده "عبد الحميد . ج . ع" 55 سنة تاجر مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وطرف ثان "إبراهيم . م . ح . م" 33 سنة بائع الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر بالضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات ماليه بينهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.