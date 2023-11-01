نسرين نجاتي بمؤتمر المستثمرات العرب: الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد ركيزتا مستقبل التصنيع

في كلمة الدكتورة نسرين نجاتي، رئيس لجنة التحول الرقمي باتحاد المستثمرات العرب، خلال جلسة التحول الرقمي، بمؤتمر المستثمرات العرب، قدمت الشكر للدكتورة هدى يسى- رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، مشيرة إلى أن الاتحاد كيان القوى من الفخر بالانتماء له لجهود رئيسته الدائمة فى خلق فرص التعاون بين المستثمرين على المستويين المحلي والدولي من أجل إنشاء تكتلات اقتصادية قوية وناجحة.

وقالت إن التطور التكنولوجى هو أساس نجاح أي عمل في العصر الحالى، فإن أهداف لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي بالاتحاد تقديم الدعم لمبادرات رفع الوعي لدى المجتمع والقطاع الصناعي على وجه الخصوص بمتطلبات التحول الرقمي وأهمية الاستثمار في التقنيات الرقمية والعائد منها.



وقالت إن العالم يعيش الآن عصر الثورة الصناعية الرابعة ويتزايد انتشار الذكاء الاصطناعى والدمج للأنظمة الإلكترونية في عملية التصنيع.



وقالت حول مستقبل التصنيع الرقمي من خلال دمج الذكاء الاصطناعى بالطباعة الثلاثية الأبعاد، إنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في معظم القطاعات الصناعية لزيادة الإنتاج والإيرادات وتقليل وقت عملية التصنيع والهادر منها.



حيث شهد التصنيع بالإضافة أو الطباعة ثلاثية الأبعاد ارتفاعًا ملحوظا فى الاستخدام وهو العمود الفقري للكثير من المجالات الرئيسية، مثل قطاع السيارات وصناعة الطيران والبناء المستدام وغيرها. وأصبح تطبيق الذكاء الاصطناعى (AI) فى الطباعة ثلاثية الأبعاد هو محور البحث فى جميع أنحاء العالم.



واستخدام الذكاء الاصطناعى فى الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع دمج الذكاء الاصطناعى في الطباعة ثلاثية الأبعاد، من المتوقع حدوث تحول هائل فى كيفية تعامل الشركات مع عمليات التصنيع من خلال تطوير مراحل الإنتاج إلى التوزيع، بل يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى تعزيز سلسلة التوريد بأكملها، كما أن القدرة على جعل التصنيع عملية آلية رقمية.. سيقلل أيضًا من احتمالية حدوث أخطاء بشرية، وهى مشكلة مهمة في الإنتاج.



وأوضحت عدم اقتصار إمكانات الذكاء الاصطناعى فى الطباعة ثلاثية الأبعاد على الصناعات التحويلية فقط، بل من الممكن أن تستفيد صناعات أخرى، مثل الصحة والتصميم والهندسة المعمارية والفضاء، من الجمع بين الذكاء الاصطناعى والطباعة ثلاثية الأبعاد.



وأشارت إلى أن لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمى بالاتحاد من خلال شركة إن جى للابتكار وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية تعقد ندوات تعريفية وتنفيذ مجموعة برامج تدريبية للطلبة والخريجين للتدريب العملى على الطباعة الثلاثية الأبعاد وكيفية عمل مشروعات منها تساعد فى الزيادة الإنتاجية للسوق المحلية وتوفير العملة الأجنبية وتقليل الاستيراد، خصوصًا في مجال قطع الغيار.

مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة تحت مفهوم ريادة الأعمال الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقالت إن شركة إن جى للابتكارأصبحت جزءًا من تطور التصنيع الرقمي في مصر وقامت بتصنيع الطابعات الثلاثية الأبعاد محليا والاستفاده من إمكانات الذكاء الاصطناعي في إخراج منتج بنفس جودة منتج الطابعات المستوردة، وتعد أسعار هذه الطابعات المصنعة في مصر منخفضة التكاليف مقارنة بأسعار مثيلاتها المستوردة مما يساعد على نشر هذه التكنولوجيا فى قطاع واسع في المجتمع وزيادة القدرة التنافسية في مشهد التصنيع المحلي والعالمي وأصبح حلم امتلاك ماكينة تصنيع فى منزلك أمرا قابلا للتنفيذ.