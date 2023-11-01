حفاظًا على أرواح المواطنين.. إزالات عقارات ذات خطورة داهمة بحي الخليفة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي الخليفة برئاسة العميد طارق اليمني بدء أعمال تنفيذ الإزالة لعدد ١٢ عقارًا نظرا للخطورة الداهمة بمنطقة الحطابة حيث تتم الإزالة بمعرفة مقاول الحي وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

وأصدرت نائب محافظ القاهرة توجيهاتها لرؤساء أحياء المنطقة بالمتابعة المستمرة بهذا الشأن مع الإسراع في عمل حصر شامل لكافة المنشآت ذات الخطورة الداهمة بنطاق كل حي وإعداد تقارير وافية وفورية بكل المعلومات والتفاصيل وإجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

العقارات خالية من السكان وتبين وجود شروخ نافذة بالحوائط

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن العقارات خالية من السكان وتبين وجود شروخ نافذة بالحوائط وانهيارها وهبوط أرضي بالمداخل.

وشددت نائب محافظ القاهرة، على عمل الطلبات والتحفظات اللازمة قبل وأثناء تنفيذ الإزالة بمعرفة الحي، وسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق أحياء الجنوبية لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عقد اجتماعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومسئولى المتغييرات المكانية بالمحافظة والأملاك ومديرية الزراعة لمتابعة التقرير اليومى لحالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن.

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها والإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وشدد محافظ القاهرة على كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات والمرور الميدانى على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.