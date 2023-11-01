خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يبحث العديد من سائقي ومالكي السيارات عن عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرور دون الحاجه إلى الذهاب لوحدات المرور التابع لهان حيث أتاحت النيابة العامة إمكانية الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة من خلال الانترنت.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها وقرائها نستعرض لكم في سياق السطور التالية خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط التالي

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

اختيار أيقونة الاستعلامات.

الضغط على مخالفات رخص المركبات.

كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

في النهاية تظهر مخالفات المرور برقم السيارة بعد الاستعلام.

كيفية دفع مخالفات المرور

يمكن للمواطن دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية

الدخول على موقع النيابة العامة للمرور السابق ذكره اختر أيقونة الدفع

كتابة اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.

ملئ العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها، واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.

يمكن دفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.