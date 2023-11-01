ندوة إرشادية لتحسين فرص العمل للشباب والفتيات بمركز اطسا

شهد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، فعاليات الندوة التعريفية والارشادية لمشروع تدريب فتيات وشباب مركز اطسا لتحسين فرص التشغيل لدى الغير.

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة مجد مصر للإعلام والتنمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنفيذ مشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغير.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكاتف الجهود لانجاح مبادرة "حياة كريمة" التي توضح ان مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ليست لتحسين خدمات وبنية تحتية فقط وإنما بناء الإنسان وتمكينه من العمل في بيئته المحلية، وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة في محل إقامته، من خلال تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأسر بكافة القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم.

وشهدت الندوة التي عقدت بقاعة نادي نقابة المعلمين بمدينة اطسا حضور الدكتورة ماجدة محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجد مصر للإعلام والتنمية، والمهندس حازم حسين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس صابر مهنى نائب مدير المنطقة الصناعية بالفيوم، ومحمد القللي نقيب المعلمين باطسا والمهندس حسين طه مدير التعليم الفني بإدارة اطسا التعليمية وفارس محمود مدير مدرسة طيبة للتعليم المزدوج وعدد من السيدات من أهالي المركز.

تحسين فرص العمل للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية بقرى اطسا

وأوضح رئيس مركز ومدينة اطسا أن المشروع يهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب والفتيات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تدريب الشباب على المهارات الحياتية لتأهيلهم لسوق العمل من خلال اكتساب الخبرات اللازمة للالتحاق بالوظائف المختلفة، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمشروع تدريب الفتيات والذي يساهم في خلق فرص العمل، وضمان الدخل الثابت للأسر من خلال تحسين فرص العمل المتاحة للتدربين لالحاقهم بسوق العمل.

ويأتي مشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغير للشباب والفتيات للحد من الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية "غير النظامية" والتي انتشرت في العديد من القرى وتسببت في وفاة عدد من الشباب في البحر المتوسط خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، بطرق غير شرعية، وهو ما استدعى القيام بتوفير فرص العمل للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.