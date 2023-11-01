أسعار النفط تعاود الانخفاض وبرنت يسجل 87.41 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 87.41 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.28 دولار للبرميل.

وأعلنت الجزائر، استئناف شركتها العاملة في مجال النفط والغاز "سوناطراك" لأنشطتها في دولة ليبيا، وأوضحت "سوناطراك" في بيان لها أن مديرها الجزائرى، رشيد حشيشي، أجرى، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات عمر بن قدارة، حيث تناولت هذه المكالمة موضوع استئناف أنشطة الشركة في ليبيا.

ووفقا للبيان، تمت هذه المحادثات بعدما أعلنت "سوناطراك" رفع وإزالة "حالة القوة القاهرة"؛ استجابة لدعوة المؤسسة الليبية للنفط الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

يذكر أن حالة "القوة القاهرة" هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وأضاف البيان أن الطرفين الجزائرى والليبي اتفقا على عقد اجتماع رفيع المستوى يوم 7 نوفمبر المقبل بطرابلس، بقصد ترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين الجزائرية والليبية.

إنتاج النفط في أميركا يسجل مستوى قياسيا في أغسطس

قالت إدارة معلومات الطاقة، إن إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق. وكان أعلى مستوى شهري سابق في نوفمبر 2019، عندما وصل الإنتاج إلى 13.0 مليون برميل يوميا.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 404.64 مليون برميل خلال الشهر، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات السلسلة التي تعود إلى عام 1920.

ولا يزال الارتفاع الشهري أقل من مستوى قياسي أسبوعي لإنتاج النفط الأميركي عند 13.2 مليون برميل يوميا، والذي سجله في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر.

وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم ببطء على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث استخدمت الشركات أرباحا قياسية لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بدلا من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج بسرعة.