إدارة الوعي الأثري بالفيوم تواصل فعاليات مبادرة "كنز بلادي"

تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم.

خلال ذلك قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم بتنفيذ زيارة إلى مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية بمدينة الفيوم، وتنفيذ محاضرة بعنوان "بيت المندوب السامي" ومتحف كوم أوشيم، تحدثت خلالها نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، عن بيت المندوب السامي بمنطقة كوم أوشيم، كما قامت الإدارة بعرض مجموعة من القطع الأثرية الموجودة بمتحف آثار كوم أوشيم وتقديم شرح واف حول كل قطعة والأسرة التي تنتمي إليها وتاريخ العثور عليها، لاطلاع الطلاب على تاريخ المحافظة.

وأوضحت مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية، التي تجعلها قبلة للزائرين سواء المصريين أو السائحين، حيث تتميز بوجود العديد من الأنماط والمنتجات السياحية والتي من بينها السياحة البيئية والريفية والثقافية، بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق الاثرية التى تجذب العديد من الافواج السياحية محافظة الفيوم تعد من أهم المحافظات السياحية في مصر، حيث شكّل التاريخ على مر العصور مقوماتها السياحية المتنوعة ما بين الآثار الرومانية والفرعونية، بالإضافة إلى الوديان الجذابة، ومجموعة المتاحف، والحدائق المتنوعة وقامت الادارة بإلقاء الضوء على منطقة هرم اللاهون الاثرية وابراز أهم الاكتشافات الاثرية التى تمت بالمنطقة.

إدارة الوعي الأثري تقدم ورشة فنية لنماذج من الحضار المصرية القديمة

وفى نهاية المحاضرة قامت الادارة قامت الإدارة بعمل ورش عمل فنية تمثل نماذج من الحضارة المصريه القديمة، وذلك بحضور ايمن احمد مدير المدرسة وسنيه جابر وسالى عادل واحسان محمد معلمات المدرسة، وقدمت إدارة الوعي الأثري الشكر لإدارة المدرسة على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب والتنظيم الرائع للمحاضرة والورشة الفنية، وكذلك تقديم الشكر لفريق إدارة الوعي الأثري، ايفت اميل وماريان إسحاق المفتشات بالإدارة، وأميرة جاد أمين عام متحف كوم أوشيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو عوف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية والدكتور محمد صلاح مدير ادارة الانشطة الثقافية بالمديرية والدكتورة فاطمة الماوردي مدير التخطيط والمشروعات، ومسئولي التخطيط والمشروعات ومحمد عوض مدير الشؤون التنفيذية بادارة شرق الفيوم التعليمية.

محاضرة عن بيت المندوب السامي

محاضرة عن متحف آثار كوم أوشيم

فعاليات مبادرة كنز بلادي

القطع الأثرية بمتحف آثار كوم أوشيم

ورشة فنية عن الحضارة المصرية القديمة