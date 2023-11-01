مؤتمر المستثمرات العرب منصة استثمارية تجارية وسياحية عربية وإفريقية ودولية مهمة



تحدثت د كتورة ريهام الصايغ الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمستشفى الناس لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي للأطفال والكبار.

وأشارت إلى أن مؤتمر المستثمرات العرب، أصبح منصة استثمارية تجارية وسياحية عربية وإفريقية ودولية مهمة.

وتقدمت بشكر اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسى، على جهود المؤتمر في تحقيق التنمية الإقتصادية في المجتمع العربي وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري وبناء جسور التعاون بين البلدان العربية والافريقية والدولية.



وقالت إن كلمة "عرب" مرتبطة لديها بالأخوة والترابط والاتحاد والتكاتف وأن ذلك ليس بأمر مش جديد، ولكن تواجد من قبل في مواقف كتيرة على مدار التاريخ، ويمكن بنعيشها تاني حاليا مع مايحدث في فلسطين، والوقف جميعا كعرب في ضهر أهلنا في غزة.



وكانت مصر سباقة في إرسال المساعدات الإنسانية لهم والوقوف معهم، وفتحت الطريق أمام الجميع لتقديم المساعدة والمساندة.



وأضافت قائلة: "الحقيقة فكرة العطاء عندنا كعرب مش مرتبطة بس وقت الأزمات والكوارث ولكنها قيم وجينات تتوارثها الاجيال عندنا ويمكن من خلالها ظهرت فكرة التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع ونقدر نقول عليها هي أساس العمل الخيري".

ومن هنا أقدم نموذج لفكرة العطاء ويتمثل في مستشفى الناس التى بنيت وبدأت مشوار عطاءها من الناس للناس.

وأعربت عن آمالها الوقوف وقفة واحدة يدنا في أيد بعض، لقيام مستشفى الناس الخيري لتكمّل دورها ومسيرتها في علاج آلاف المرض بالمجان.



وتقدمت ريهام بدعوة ضيوف المؤتمر جميعا لزيارة المستشفى في القاهرة للتعرف على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع والسعادة اللي بترسم على وجه المرضى وأسرهم عندما تسهم المستشفى في رفع الألم والمعاناة عنهم متمنية أن تكون مستشفى الناس الخيري نموذج يتمم تعميمه في كل الدول العربية.

أهمية صناعة وتطوير الإعلام الرياضي من خلال أحدث المعايير والتكنولوجيا العالمية.



وفى كلمة حسنى التميمى مدير العلاقات الحكومية بشركة استادات للاستثمار الرياضي، الشريك الاستراتيجي لمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ برئاسة دكتورة هدى يسي، وخلال لجنة الاستثمار، قال أن استادات في مجال الاستثمار الرياضي وإدارة وتطوير المنشآت الرياضية، تعمل لتصبح مؤسسات رياضية اجتماعية ترفيهية اقتصادية شاملة بالإضافة الي صناعة وتطوير الإعلام الرياضي من خلال أحدث المعايير والتكنولوجيا العالمية، لوضع مصر على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.



وأضاف أن الشركة تنافس أكبر الشركات الرياضية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تملك حقوق إدارة أكبر عدد من الإستادات والهيئات الرياضية. و أيضا تبني مفهوما جديدا "للأندية الاجتماعية الرياضية الذكية" و تهدف للاستثمار فى مجال جديد من الرياضة السياحية وهو مجال الرياضات الجوية بأشكلها المختلفة واستغلال الطبيعة الخاصة التى تتميز بها بلدنا الحبيبة.



حسين التميمى

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