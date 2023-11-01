تعرف علي مجهودات الأجهزة التنفيذية بالشرقية لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين| صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحه المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى ، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين وتوفير إحتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد محافظ الشرقية، على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تابعت رئاسة مركز ومدينة الحسينية تنفيذ أعمال كشط الأسفلت القديم بشارع المحكمة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة لكوظ بنطاق حي ثان الزقازيق حيث يتم الانتهاء من تركيب ١٤ ألف متر بلاط إنترلوك بالشوارع الفرعية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام.

ولتحسين مستوى الإنارة بمداخل الطرق،قامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح بإستكمال أعمال زرع أعمده الإنارة العامة على الطريق الدائرى الجديد.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع الوحده المحلية بنبتيت بمتابعة أعمال صيانة أعمدهةالإنارة بالوحدة المحلية بنبتيت بمدخل القرية بداية من مسجد الحاج أحمد حتى المدرسة الإعدادي .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء بدون ترخيص كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية حملة لإزالة سور بالطوب اللبن علي مساحة ١٥متر٢، و قامت الوحدة المحلية بالملاك بإزالة غرفه بالدبش على مساحة ١٠متر، كما تم إزالة سور بالدبش الأبيض بطول 50 متر بناحيه كفر العزازي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بإزالة أجزاء من بالكونات عقار يمثل خطورة على المواطنين بشارع أبو بكر الصديق، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر ابراش لمتابعة إزالة العوائق والإشغالات الموجوده بالطريق القديم بكفر إبراش من مدرسة الملك فهد حتى مدخل الوحدة المحلية وتم تمهيد وتسوية الطريق أمام حركة السيارات.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة بتنفيذ إزالة لحالة تعدي عبارة عن شدة خشبية وحديديه لإقامة سمل على مساحة ١٠٠ متر بقرية أبو سمران التابعة للوحدة المحلية بغيتة، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شكلت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حمله مكبرة تجوب شوارع المدينة لغلق المحال المخالفة لتوقيتات الغلق ورفع التعديات والإشغالات لتحقيق الإنضباط بالشارع، شملت الحملة شارع ٢٣ يوليو بامتداده والتنبيه على اصحاب الافران بعدم وضع المخبوزات والحوامل الحديدية بحرم الطريق او خارج المساحات المخصصة لهم منعا لإعاقة الحركة المرورية بالشارع وتحقيق عبور آمن للمواطنين.

و تم فك الاختناقات المرورية بمحيط مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو والتي تسببها حركة السرفيس وكثرة الوقوف المتكرر بهذا التقاطع و تنظيم الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق كما تم المرور على المقاهي ورفع اشغالاتها وإزام اصحابها بعدم افتراش الكراسي خارج نطاق المقاهي و تنظيم حركة مرور السيارات الاجرة والسرفيس بتقاطع شارعي النصر و٢٣ يوليو.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق وقسم تراخيص الإعلانات، قد قاما بإزالة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الحي وتطبيق القانون على المخالفين.