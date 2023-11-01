الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد وفاة الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وفاة 11 جنديا خلال هجومه على قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل على الفور عن مكان وتوقيت ذلك.

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غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن أسماء تسعة جنود ممن قتلوا في مواجهات في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وسط العملية البرية المستمرة للجيش الإسرائيلي، كما كشف عن أعمارهم وأماكن إقامتهم.

 

وفي وقت لاحق تم الإعلان عن مقتل 11 جنديا، ليرتفع إجمالي الجنود الذين قتلوا خلال معارك يوم أمس الثلاثاء إلى 13 جنديا.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن اسم القتيل الحادي عشر ممن قتلوا بمعارك الثلاثاء.

 

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 328 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.

 

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، وقال إن جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم أصيبوا بجروح خطيرة، بحسب صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى القتلى والجرحى سقطوا جراء هجوم بواسطة صاروخ مضاد للدبابات.

 

وأمس الثلاثاء، أصيب 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على مركبة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي تقل جنودًا من لواء غفعاتي في شمال قطاع غزة.

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