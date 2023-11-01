الطب العسكري يعرض خدمات متميزة خلال مؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ

استأنف مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات" في دورته الـ26 برئاسة الدكتورة هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمر، جلساته بحضور تمارا فوتيتش، حرم رئيس صربيا.



وتضمنت الجلسة الأولى برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقا رئيس اللجنة الاستشارية العليا لاتحاد المستثمرات العرب، محور الصحة إدارة الخدمات الطبية والمجتمع المدني في ظل مبادرة عشانك يابلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي والمحور الثاني السياحة وروافدها المختلفة.



وقال اللواء أحمد عبدالله، إن منظومة العلاج والطب العسكرى داخل القوات المسلحة المصرية متميزة وتقدم الخدمات الطبية المتعددة ومنها العمليات الجراحية.

وتحدث لواء طبيب خالد شكرى، مدير كلية الطب للقوات المسلحة حول منح الشهادات العليا مشيرا إلى أن خريجي الكلية مختلفون عن باقي خريجي الكليات العسكرية، فالتخرج هو بداية الطريق لهم وليس نهايته، واستمرار الدراسة والتأهيل والدراسات العليا مطلب مهم لكل طبيب وليس أمرًا اختياريًا.

وأشار إلى تقديم خدمات طبية متميزة للمدنيين أيضا وليس العسكريين فقط وعلى استعداد لاستقبال مواطنين وتقديم خدمات المنظومة الطبية من الخارج، ومنها الدول الإفريقية وغيرها. ومن بين الخدمات الطبية المتميزة العلاج بالأوزون.

وقال لواء طبيب خالد أمين شاكر، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، إنها أنشئت للاستفادة من خبرات أطباء القوات المسلحة وتهدف إلى تدريب وتعليم ضباط الخدمات الطبية والقيام بالدراسات التخصصية المختلفة، وإجراء البحوث الطبية في مختلف علوم الطب العسكرى والإكلينكى.

وأوضح أن أهداف الأكاديمية هو العمل على اللحاق بالتطور السريع للعلوم الطبية وتسهيل حصول أطباء القوات المسلحة على تدريب وتأهيل أكاديمي عالى ومستمرمما يسمح لهم بالوصول إلى تقديم خدمة طبية متميزة، وذلك من خلال زيادة عدد ونسبة الأطباء المؤهلين تأهيل عالي داخل القوات المسلحة ورفـع مستوي إتقان التعليم والتدريب للحاصلين على المؤهل العالي في التعليم الطبى المستمر، وأشار إلى المعاهد التابعة لهم .

وقال اللواء طبيب أيمن شوقي مدير كلية الطب للقوات المسلحة، إن خريج الكلية يحصل على شهادة من الولايات المتحدة كما أن خريج الكلية هو طالب متميز، فهو مُدرب طبقاً لبرنامج تعليمي متماشي مع برامج التعليم في كبرى كليات الطب ففي العالم، بعد مراجعته والموافقة عليه من كلية الطب بولاية ميتشجين، كما أن خريج الكلية يحصل على شهادتين أحدهما مصرية والأخرى أمريكية، وإن نظام الامتحانات والتقييم من أهم نقاط التميز في كلية الطب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن أغلب نظم الامتحانات رقمية عبر الحاسوب بدون أي تدخل بشرى، فضلاً عن تصحيح الحاسوب للامتحانات واستخراج الدرجات.

وأوضح أن الكلية قريبا ستحصل على شهادتين فى إدارة السلامة والصحة والجودة.



وفى كلمته قال اللواء طبيب رضا توفيق الهميمي مدير مركز تأهيل العجوزة إن المركز يعد هو "رقم واحد" على مستوى الشرق الأوسط، وله ترتيب على مستوى العالم.

ولفت إلى أنهم متفردون في مجال العلاج المائي، وهناك أجهزة بالمركز ليست موجودة في دولة على مستوى الشرق الأوسط، وبعض الدول الأوروبية.

وأكد أن كفاءة العنصر البشري أهم ما يميز المركز، فضلا عن وجود أجهزة حديثة ومهمة، كما أن المركز يضم وحدة مناظير العمود الفقري وهى ليست موجودة بالشرق الأوسط.



وفى كلمة لواء دكتور حسام نجيدة نائب رئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة أن الجهاز كيان اقتصادى بهدف لسد احتياجات القوات المسلحة ثم طرح الفائض للمستهلكين ويضم الجهاز عدد 70 شركة، وتم عرض فيلم وثائقي لمشروعات عمل الجهاز فى مختلف القطاعات الاقتصادية.