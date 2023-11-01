قانونية "مستقبل وطن": فتح معبر رفح انتصار جديد لإرادة الدولة المصرية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تمارس كل أنواع الدبلوماسية لحل الأزمة الفلسطينية وحل القضية ووقف حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال وذلك من خلال تحركات دولية على أعلى مستوى.

وأكد عبد اللطيف، أن معبر رفح واحدا من تلك التحركات التى يتم استخدامها كورقة ضغط لحل الأزمة ووقف هذه الحرب الشنعاء، وتمثل ذلك من خلال رفض مصر خروج الأجانب قبل دخول المساعدات ونجحت مصر فى ذلك وفرض ارادتها على كل الأطراف ، واليوم يعد فتح المعبر لخروج عدد من مزدوجى الجنسية ودخول حزمة من المساعدات للأشقاء فى غزة تأكيدًا أيضا مدى نجاح الدبلوماسية المصرية فى استخدام كل الأدوات للوصول لحلول .

وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن فتح معبر رفح لدخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة بداية حقيقية لانفراج الأزمة الفلسطينية التي سببها القصف الإسرائيلي على المدنيين العزل، وخطوة إضافية للخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية لوقف هذه الحرب في قطاع غزة ووقف الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع " عبداللطيف " أن مصر تعمل على تحقيق السلام ووقف التهدئة داخل القطاع، لافتا إلى أن كل هذه الجهود والتحركات من قبل الدولة المصرية تكشف بالأدلة دور مصر المحورى فى القضية وليس من خلال تصريحات ولكن من خلال واقع ملموس على الأرض وتحركات حقيقية على كافة الأصعدة" بل وأثبتت القيادة المصرية أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التى تملك رغم قوتها استراتيجية التعايش والسلام وفرض ذلك على كل الأطراف ، وهو ما جعل العالم يسمع لصوت مصر ويخضع لارادتها باعتبار ذلك هو صوت الحق والعدل .