أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وحدد قانون الانتخابات الرئاسية مجموعة من الضوابط والمحظورات التي تتعلق بالدعاية في الانتخابات.

فيما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي قرار بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

ويبدأ المرشحون في الدعاية الانتخابية بعد الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا يوم 7 نوفمبر واختيار الرموز الانتخابية يوم 8 نوفمبر، على أن يكون أول يوم للدعاية الانتخابية هو 9 نوفمبر الجاري، وتستمر الدعاية لمدة شهر تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي فى الداخل والمحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر القادم، على أن يكون الاقتراع أيام 10 و11 و12 ديسمبر لمن هم داخل جمهورية مصر العربية.

ضوابط ومحظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية 2024

التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.