10 فئات محرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

يترقب الجميع الانتخابات الرئاسية 2024 والتي من المقرر أن تجرى داخل جمهورية مصر العربية في الشهر المقبل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر، على أن يكون التصويت عليها للمصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط وإجراءات العملية الانتخابات وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت المادتين (1،2) الفئات التي يحق لها التصويت والاقتراع والأخرى التي يتم حرمانها من المشاركة بشكل مؤقت.

الفئات المحرومة من المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية

المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.

من صدر ضده حكم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة، أو لارتكابه إحدى الجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

المرشحون في الانتخابات الرئاسية

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة للمرشحين هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي.