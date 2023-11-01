مشاركة الإيجابية من الأشخاص ذوي الإعاقة ببور سعيد في مبادرة "صوتك حقك"

تواصلا وتفعيلا لتنفيذ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برنامجه للتثقيف السياسي - مبادرة "صوتك حقك " لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في افتتاح فاعليات البرنامج داخل محافظة بورسعيد بحضور عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، وبحضور عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

شهد اللقاء ترحيب واسع من الأشخاص ذوي الإعاقة بمبادرة المجلس " صوتك حقك" لحثهم وذويهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن هذه المبادرة والتوعية التي تقدم من خلالها تضعهم موضع المسئولية تجاه وطنهم خاصة وأن الدستور والقانون كفل لهم هذا الحق بجانب حقوق أخرى كثيرة حصلوا عليها من خلال مواد القانون رقم 10 لسنة 2018.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بزيارتها لمحافظة بور سعيد ولقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووجهت الشكر له باعتباره قيادة مجتمعية واعية بالدور الذي يقوم به الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وكذلك حرصه على توفير كافة سبل الإتاحة الممكنة لهم، ووجهت الشكر للعدد الكبير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرصوا على حضور الجانب التثقيفي والتوعوي من خلال مبادرة المجلس " صوتك حقك" وعبرت عن سعادتها بمشاركتهم الإيجابية، واعتبرت ان هذه المشاركة دلالة قوية على الحس الوطني الموجود داخل الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصهم على بناء دولتهم بإيجابية والمشاركة فيها بفاعلية وأنهم حريصين الا يتخلف أحد منهم عن الركب.

في سياق متصل وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتحية إلى الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحيا الجهود التي تقدمها مبادرة المجلس في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحثهم على المشاركة، و أشاد بجهود المجلس فى العمل على تأهيل وتوعية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وثمن دور المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته فى محافظة بورسعيد في تعاملهم الجاد مع الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في برامج التمكين الاقتصادى والتدريب والتوظيف فى عدد من المجالات التى تتميز بها المحافظة.

في سياق متصل تم خلال اللقاء تقديم التوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، و أهم المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية، والحديث عن مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨واستعراض قانون مباشرة الحقوق السياسية ومكتسبات ذوي الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية، وتطرق البرنامج التدريبي إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركتهم في العملية الانتخابية، وتعريفهم بالدور المنوط بالهيئة الوطنية للانتخابات القيام به، وتعريفهم إجراءات التعاون بين المجلس والهيئة ، وأن هناك اقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال نموذج الاقتراع بطريقة برايل، كما تم خلال اللقاء استعراض خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة للأشخاص أصحاب الإعاقة السمعية، والتعرف على التيسيرات المقدمة للإعاقات الحركية، ودور وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان في هذا الشأن.