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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة لاحتلال

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في مُحيط مُصلى "باب الرحمة". 

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مُحيط المسجد، وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 12 من جنوده في اشتباكات في شمال قطاع غزة وسط العملية البرية المستمرة هناك.

 

وأفادت صحيفة هآرتس صباح اليوم الأربعاء بأن هؤلاء الجنود قتلوا الثلاثاء إثر استهداف مركبتهم بقذيفة مضادة للدبابات، بينما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست أسماء الجنود التسعة.

و قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الأربعاء، إن قواته تدفع ثمن باهظا في المعارك الضارية  مع كتائب القسام  في قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ 26.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال عن طواقمه في قطاع غزة بشكل كامل، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

 

فى غضون ذلك، تتوافد سيارات الإسعاف المصرية إلى داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح، استعدادًا لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة إلى داخل مصر؛ لتلقي العلاج اللازم.

 

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن هناك انتشارًا مكثفا لـ سيارات الإسعاف، استعدادًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات مصرية تم تجهيزها ورفع كفاءتها لأداء هذه المهمة.

 

 

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