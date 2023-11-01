تعرف على نتائج منافسات مهرجان "النصر الرياضي" لطلاب جامعة كفر الشيخ

تحت رعاية رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بطولة مهرجان النصر الرياضي، في ألعاب "خماسي قدم بنين، رباعيات الكره الطائرة بنين وبنات، وثلاثيات كرة السلة بنين وبنات، ودارتس بنين وبنات، وتنس الطاولة بنين وبنات" .

جاء ذلك بإشراف وتنفيذ ياسر البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي، وفريق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق كلية الآداب المركز الأول في لعبة قدم خماسي والمركز الثاني كلية التربية والمركز الثالث كلية الزراعة.

وفي لعبة الكره الطائرة فاز بالمركز الأول بنين فريق كلية التمريض والمركز الثاني فريق كلية التربية الرياضية والمركز الثالث فريق كلية الآداب.

وفي لعبة الكرة الطائرة طالبات فاز بالمركز الأول فريق كلية التربية الرياضية والمركز الثاني فريق كلية الآداب والمركز الثالث فريق كلية التربية النوعية.

وفي لعبة كرة السلة بنين فاز بالمركز الأول فريق كلية التربية الرياضية والمركز الثاني فريق كلية الهندسة والمركز الثالث فريق كلية التربية.

وفي لعبة كرة السلة طالبات فاز بالمركز الأول فريق كلية الهندسة والمركز الثاني فريق كلية الطب البشري والمركز الثالث فريق كلية الآداب.

وفي لعبة الداراتس بنين فاز بالمركز الأول فريق كلية التربية الرياضية والمركز الثاني فريق كلية الهندسة والمركز الثالث فريق كلية الحاسبات والمعلومات.

وفي لعبة الدراتس طالبات فاز بالمركز الأول فريق كلية الهندسة والمركز الثاني فريق كلية الزرعة والمركز الثالث فريق كلية الألسن.

وفي لعبة تنس الطاولة بنين فاز بالمركز الأول فريق كلية التمريض والمركز الثاني فريق كلية الهندسة والمركز الثالث فريق كلية الزراعة.

وفي منافسات تنس الطاولة طالبات فاز بالمركز الأول فريق كلية طب الأسنان والمركز الثاني فريق كلية الذكاء الاصطناعي والمركز الثالث فريق كلية الزراعة.