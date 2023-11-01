خبير علاقات دولية: من يتهم مصر بالتقصير يعاني قصر النظر (فيديو)

أكد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن هذه الصور من عبور المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة أو انتظار وصول الجرحى والمصابين ومن ثم تستقبلهم سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات، تأكيد على دور مصر الكبير في مساندة الأشقاء الفلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة.

دور مصر كبير في مساندة الأشقاء الفلسطيني

وأوضح "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن هذه المشاهد تؤكد على أن مصر لم تدخر جهدًا ليلًا ونهارًا ولم تغلق المعبر ولكن القصف الإسرائيلي من الطرف الآخر والتعنت الإسرائيلي هو السبب، موضحًا أن مصر على مر السنوات هي مع الفلسطينيين والشعب المصري والأشقاء في فلسطين جميعًا شعب واحد.

وأضاف أن مصر دائمًا مع القضية الفلسطينية في كل الأوقات، إذ إنه عندما تم عقد "قمة القاهرة للسلام" كان له هدف وهي بغية التصدي الفوري لهذه الحرب، مشددًا على أن مصر وعلى لسان القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا التأكيد على أن فشل الآفق السياسي هو السبب في هذه الموجات من تدمير ومجازر، منوهًا بأن الدور المصري واضح في تقديم المساعدات.

وأشار إلى أن مصر تلعب دور على مستوى تقديم المساعدات أو على مستوى أخر وهو استراتيجي من خلال ضرورة حل هذه القضية الفلسطينية، متابعًا: "من يتهم مصر من التقصير هو من يعاني قصر النظر ولا يرى الدور المصري التي تعلبه مصر.. مصر دولة ولها تاريخ حافل عسكري وسياسي واستراتيجي"، منوهًا بأن مصر تقوم بدور قوي تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 48.