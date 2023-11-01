ارتفاع سعر طن الأرز الأبيض والشعير صباح اليوم الأربعاء في المضارب

سعر الأرز.. شهدت أسعار الأرز خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، صعدودًا، في السوق المحلية والمضارب؛ رغم بدء إعلان الحكومة مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية والاستراتيجية المهمة.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، والتي جاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الأرز للجملة صباح اليوم الأربعاء

الارز

الارز الاربيض

وزاد سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، بمقدار ما بين 300 : 500 جنيه للطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار ما بين 200 إلى 400 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

أرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» زيادة، اليوم بمقدار 400 جنيه للطن، ليصل إلى 16.600 جنيه.