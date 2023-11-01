الأربعاء 01/نوفمبر/2023 - 10:48 ص 11/1/2023 10:48:20 AM

إن كانت النازية هي الأداة الصاخبة لمفهوم الهزيمة والآية الكبرى لمفهوم الأنا، والطامة العظمى في العبودية اللامحدودة.. فإن من قال إن ورقتها انتهت بحرقها اليهود قد أخطأ!

فنحن نرى الآن أنواعًا من النازية الكبرى والأمراض الرأسمالية والنفسية لمجتمع صهيوني خسيس يتشبع باجتثاث جثث الأبرياء من الأطفال والنساء والآمنين والمسالمين من أهلنا وذوينا أصحاب الأرض والعرض الفلسطيني الشرفاء.

إن ما نراه من عالم صامت خائب لا يردد إلا بالسكون المميت، ما هو إلا بتعبير أن هناك من يرضى بذلك بل لا ندري إن كان هناك من يستمتع بهذه المناظر، ولا ندري إن كان هناك من يرى أن قصف المشافي فيها شفاء لصدورهم، لا أعلم إن لفظنا لفظ السادية على أهل الصهيونية ومشجعيها سيشفي غليلنا، لا أعلم إن حديثي هذا سيلملم جراح العالم من خنوعه المسالم لهذه المذابح.

لقد ظهر الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والعرض بمفهوم معنى المرابطين، لا أعلم هل فهم العالم معنى التمسك وإن سُلب الأبناء وسُلبت الدار؟ إن ما صنعه الصحفي وائل دحدوح بعد أن حمل وقبل حفيده وابنه وأكمل مسيرته وهو لا يلتمس إلا النصر لغزة بكلمات وصورة، يكتب فى التاريخ ،

ولتكن مصر هي الحبيبة والمساعدة للمرابطين، والكافة عن فكرة تهجير الفلسطيني عن وطنه، وليكن شعبها ورئيسها أول المساعدين ماديًا ومعنويًا والناصرين لأهل فلسطين حتى تنتصر القضية بروب مهما طال سواده ليحمل مجازر وسفاح الصهاينة للعالم أجمع.