إزالة فورية على مساحة 525متر بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة بقرية الشلاليله على مساحة 525 متر .

جاء ذلك بحضور مصطفى محمود عمران رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة وناجح حلمى حسين سكرتير القرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن المخالفة عبارة عن اسوار بالبلوك الابيض الحجرى ومونة الاسمنت على مساحة (525) متر تقريبا وارتفاع مترين تقريبا. مضيفاً ان هذا يعتبر تعدى بالبناء المخالف على الارض الزراعية مخالفا للقانون ، بناحية بالشلايلة ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة وتمت الازالة، وجرى التنبية على المخالف برفع الانقاض وعدم الشروع فى تنفيذ هذة المخالفة مرة اخرى.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.