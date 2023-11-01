ماثيو بيرى الشهير بتشاندلر.. حياة مثيرة للجدل ورحيل مفاجئ

أعاد رحيل الممثل الأمريكى ماثيو بيرى ذكريات نجاح مسلسل friends إلى الإذهان، حيث ارتبط بهذا المسلسل أجيال مختلفة، وكان بداية حقيقية لأعمال الـ"سيت كوم" الذى انطلقت منه العديد من الأعمال العالمية والمصرية الناجحة.

وبمجرد الإعلان عن رحيل ماثيو بيرى فاقدًا للوعى فى حوض الاستحمام الساخن الخاص به فى منزله فى باسيفيك باليساديس فى لوس أنجلوس من أحد مساعديه، أثار رحيلة الحزن الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعى لارتباط الجمهور به إنسانيًا قبل أن يكون تمثيليًا، حيث اشتهر ماثيو بدوره فى مسلسل «فريندز» Friends الكوميدى التليفزيونى الأمريكى الشهير فى التسعينيات بشخصية تشاندلر فى مسلسل «Friends»، ولعب بيرى دور «تشاندلر بينغ» على مدار 10 مواسم، ما بين عامى 1994 و2004، حيث استطاع بروحه المرحه وشخصيته الكوميدية أن يجعل كل من يشاهده يبتسم وكل من يتابع العمل يضحك بشدة وينسى همومه وشاركه فى بطولته جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو، وحصل على ترشيح لجائزة إيمى فى عام 2002.

ورغم تقديمه العديد من الأدوار الناجحة إلا أن هذه الشخصية لفتت الانتباه اليه، فهو أيقونة الأدوار التى قدمها على الشاشة وارتبط بها الجمهور، ورغم أن النجم الراحل قد شارك فى مجموعة كبيرة من الأعمال، حقق بعضها نجاحات أيضاً.

إلا أنه ظل حبيسًا لشخصية تشاندلر بالنسبة للكثير من محبيه حول العالم، بسبب حجم الانتشار الكبير للمسلسل، وقلة بروز الأعمال الأخرى التى قدمها، لكن المحصلة لمسيرة ماثيو بيرى تؤكد موهبته، ونجاحه فى تقديم أكثر من عمل مؤثر خلال رحلته الطويلة مع الدراما والسينما.

والمثير للدهشة، أن آخر تدوينة للنجم الأمريكى كانت على الأغلب من داخل حوض "الجاكوزي" الذى شهد وفاته، حيث نشر على «إنستجرام» منذ 5 أيام قبل وفاته صورة له داخل الخوض، مرفقا إياها بالتعليق: «هل الماء الدافئ الذى يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟.. أنا ماتمان..». تلك التدوينة أثارت قلق العديد من متابعيه على «إنستجرام» وبدأوا يسألونه إذا كان بخير.

ولد ماثيو بيرى فى ويليامزتاون، بماساتشوستس، فى 19 أغسطس 1969، ونشأ فى أوتاوا، كندا، والتحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، حيث كانت والدته سوزان موريسون، صحافية وسكرتيرة صحافية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن، وانتقل إلى لوس انجلوس فى عمر الخامسة عشرة للعمل بالتمثيل والكوميديا الارتجالية.

بدأ مسيرته الفنية عندما كان عمره 15 عامًا، انتقل بيرى من أوتاوا إلى لوس أنجلوس لمتابعة التمثيل، وارتاد مدرسة باكلى فى شيرمان أوكس، وتخرج عام 1987.

تابع فى مجال كوميديا الارتجال فى لوس أنجلوس فى شيرمان أوكس خلال دراسته الثانوية.

استمر من خلال لعب دور تشاز راسل فى المسلسل التلفزيونى سيكند تشانس. بعد 13 حلقة، أصبح سيكند تشانس «بويز ويل بى بويز» مع تركيز الحبكات بشكل أكبر على مغامرات تشاز ورفاقه المراهقين.

بعد إصدار أول موسم من المسلسل، بقى بيرى فى لوس أنجلوس وقام بأول ظهور له على الشاشة فى فيلم من إنتاج عام 1988 باسم ليلة من حياة جيمى. ريردون.

فى عام 1989، مثل بيرى فى ثلاث حلقات من مسلسل آلام النمو (غرووينغ بينز) بدور حبيب كارول سيفر الذى مات نتيجة حادث سير بسبب قيادته ثملًا.

وفى خضم العديد من أدواره على شاشة التلفاز كضيف، كان بيرى أحد أفراد الطاقم التمثيلى فى مسلسل كوميدى من إنتاج سى بى إس عام 1990 باسم سيدنى، إذ لعب دور الأخ الأصغر لشخصية فاليرى بيرتينيلى. فى عام 1991، ظهر ضيفًا فى مسلسل بيفرلى هيلز، 90201 بدور روجر أزريان.

نال بيرى دوره التليفزيونى التالى فى مسلسل إيه بى سى الكوميدى هوم فرى الذى بُث منه 11 حلقة فقط فى ربيع عام 1993، وتلا ذلك ظهوره فى الحلقة التجريبية من المسلسل الكوميدى إل إيه إكس 2194.

حاول تأمين تجربة أداء للحلقة التجريبية لـسكس أوف ون، الذى سيُعرف لاحقًا باسم فريندز لمارتا كوفمان وديفيد كرين اللذين عمل معهما فى دريم أون. مع ذلك، ونظرًا إلى التزاماته السابقة مع إل إيه إكس 2194، لم يُؤخذ بعين الاعتبار لتجربة الأداء فى البداية. ولكن عندما أُتيح له المجال فى النهاية لقراءة الدور، نال دور تشاندلر بينغ.

حقق فريندز نجاحًا هائلًا، ونال بيرى وزملاؤه المشاركون شهرة واسعة بين مشاهدى التليفزيون. حصل من خلال هذا البرنامج على ترشيح لجائزة إيمى عام 2002 كأفضل ممثل بارز فى مسلسل كوميدى، إلى جانب مات لوبلانك، ولكن خسر كلاهما أمام راى رومانو. ظهر بيرى فى أفلام مثل فولز رش أن (إلى جانب الأب جون بينيت بيرى وسلمى حايك)، وأولموست هيروز، وثرى تو تانغو، وذا هول ناين ياردز (إلى جانب بروس ويليس) وتتمته ذا هول تين ياردز، وسيرفينغ سارة.

كان ماثيو بيرى مشهورًا فى البداية بأدواره الكوميدية، إلا أنه حقق نجاحًا فى مجال الدراما أيضاً، إذ أدى دور مستشار البيت الأبيض المساعد جو كوينسى فى مسلسل لآرون سوركن باسم الجناج الغربى (ذا ويست وينغ). حصل له ظهوره الثلاثى (مرتين فى الموسم الرابع ومرة فى الموسم الخامس) ترشيحين لجائزة إيمى لأفضل ممثل ضيف فى مسلسل درامى لعامَى 2003 و2004.

بعد اختتام مسلسل فريندز، ظهر بيرى لأول مرة فى مسلسل الدراما الكوميدية الأمريكى سكربز الذى كان فيه ضيفًا بدور «موراى ماركس»، مدير لفريق حركة المرور فى مطار صغير. يُطلب من موراى فى هذا الدور التبرع بكليته لوالده غريغورى (الذى لعب دوره والد ماثيو بيرى الحقيقي).

فى الفترة بين عامى 2006 و2007، ظهر بيرى فى فيلم دراما لآرون سوركن استديو 60 أون ذا سنسيت تريب. كانت شخصية بيرى تعتمد إلى حد كبير على تجارب سوركن الشخصية وخاصةً فى التلفزيون.

فى عام 2006، بدأ بتصوير فيلم نمب الذى تدور أحداثه حول رجل يعانى من اضطراب تبدد الشخصية، وظهر أيضاً فى فيلم سيكشوال بيرفيرسيتى أن شيكاغو لديفيد ماميت فى لندن. فى عام 2009، لعب دور البطولة فى فيلم 17 مرة أخرى (17 أغين) بدور مايك أودونيل الكبير.

كشف ماثيو بيرى فى مذكراته التى نشرت العام الماضى تلك عن مشواره وعلاقاته العاطفية، وأيضاً عن تعثره فى الإدمان خلال سنوات نجاحه الأولى، وكيف ساعد الأصدقاء ماثيو بيرى فى تجاوزه رحلة إدمانه، حيث أقر بيرى بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلص من إدمانه على المخدرات، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

كما خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية فى القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتًا".

اعترف ماثيو بيرى بحبه وانجذابه إلى زميلته الممثلة جنيفر أنيستون التى جسدت شخصية «ريتشيل».