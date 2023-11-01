البصل يحتل الصدارة ب20 جنيها للكيلو.. والطماطم تتخلى عن المنافسة بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر2023، إنخفاض أسعار الطماطم، التي تراوحت مابين 10 إلى 12جنيها، بينما وصل سعر كيلو البصل 20 جنيها.

ولم تستقر أسعار الخيار، لكنها تراوحت مابين 10 إلى 12جنيها للكيلو، والفلفل البلدي مابين 16إلي 20جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30إلي 32جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10إلي 12جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 5 إلى 8جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار البطاطس مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو ، والبامية مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 30إلي 35جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 18إلي 20جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .