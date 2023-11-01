تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر لعام 2023، والذي يشهد عدة مواجهات مرتقبة في كأس كاراباو والدوري الإفريقي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

ـ تقام مباراة فريق الأهلي وونظيره صن داونز في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ـ تقام مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

ـ تقام مباراة وست هام يونايتد وأرسنال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ـ تقام مباراة تشيلسي وبلاكبيرن في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ـ تقام مباراة بورنموث وليفربول في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ـ تقام مباراة فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة)، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، عبر قناة بي إن سبورتس 1.