الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر لعام 2023، والذي يشهد عدة مواجهات مرتقبة في كأس كاراباو والدوري الإفريقي.

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الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الأفريقي.. موعد المباراة والقناة الناقلة

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ميدو يتحدث عن "موديست" الأهلي

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة 

مباريات اليوم في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

ـ تقام مباراة فريق الأهلي وونظيره صن داونز في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ـ تقام مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

ـ تقام مباراة وست هام يونايتد وأرسنال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ـ تقام مباراة تشيلسي وبلاكبيرن في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ـ تقام مباراة بورنموث وليفربول في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ـ تقام مباراة فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة)، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

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