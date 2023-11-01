الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الأفريقي.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز الساعة الثامنة، اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وفي مباراة الذهاب، قدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز فى الدقيقة 53، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الأفريقي

تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.

مواجهات الأهلي وصن دوانز

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 15 مباراة فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى خمسة مباريات.