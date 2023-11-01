بتكلفة 42 مليون جنيه قرب افتتاح مجمع شوادر نجع حمادي الجديد

قال المهندس أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، إلى أنه من ضمن المشروعات القومية الجارى الانتهاء منها قريبًا من شادر الخضار والفاكهة الجديد بحاجر جبل هو بنجع حمادي، بتكلفة مالية حوالى اثنين وأربعين مليون جنيه استمر العمل به على مدار ثلاث خطط استثمارية، والآن يتم أعمال الرصف بالطريق الرئيسى المؤدى للشادر من ناحية الطريق السريع.

فضلًا عن رصف الطرق الداخلية داخل الشادر كما، وذلك تمهيدًا لنقل الشادر القديم المجاور لمجمع مواقف نجع حمادى الى مقره الجديد بحاجر جبل هو لتخفيف الاختناق المرورى بمنطقة مجمع المواقف بنجع حمادى.

من جانبه أكد أنور، أن الأعمال النهائية بشادر نجع حمادى الجديد تجرى على قدم وساق تمهيدًا لنقل البائعين من الشادر القديم إلى مقر الشادر الجديد.

وذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة على أرض الواقع لمجريات الأحداث لما تم من إنجاز الأعمال بالمشروعات القومية ذات النفع العام على المواطن القنائى.