إسعاد يونس في "عصابة عظيمة "مغنية وممثلة ومنتجة

ينتظر فريق فيلم عصابة عظيمة، طرحه خلال الأيام المقبلة،على شاشات السينمات، والعمل من إخراج وائل إحسان.

وكشفت مصدر من الشركة المنتجة للفيلم عن مشاركة النجمة إسعاد يونس بالغناء مع للنجم بهاء سلطان والنجم أحمد سعد في الأغنية الدعائية للفيلم.

عصابة عظيمة فيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويضم مجموعة من الفنانين أبرزهم إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج النجمة إسعاد يونس.

إسعاد يونس

وتجسد إسعاد يونس خلال الأحداث شخصية كفيفة ووالدة كريم عفيفي، أما فرح الزاهد فهي متزوجة من كريم عفيفي، بينما تجسد عارفة عبد الرسول شخصية والدة عنبة.

نبذة عن إسعاد يونس

اسمها بالكامل إسعاد حامد جمال الدين يونس، الشهيرة بإسعاد يونس ولدت في القاهرة في 12 إبريل 1950 لأب يعمل طيار حربي ثم صحفيا في مؤسسة "روز اليوسف" تخرجت إسعاد يونس من معهد الإرشاد السياحي 1972، وقررت التقدم لامتحانات الإذاعة المصرية وبالفعل نجحت وأصبحت مذيعة ومعدة في إذاعة "الشرق الأوسط".

ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاح عالمي غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيًا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج صاحبة السعادة.

إسعاد يونس

وفي سياق مختلف، طرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية غصن الزيتون تضامنًا مع أحداث غـزة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وانضمت لقائمة الـ TOP 10 على يوتيوب، واحتوت الأغنية على العديد من اللقطات المؤلمة من دمار غزة وشعبها.

أغنية غصن الزيتون، من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

وكان من المقرر أن يحيي أحمد سعد حفلًا غنائيًا يوم 18 أكتوبر الماضي، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لكن تم تأجيله نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسـ طيني، وكانت ستشاركه الحفل روبي.

أما بهاء سلطان، فطرح مؤخرًا أغنية بعنوان دادينا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ميكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.