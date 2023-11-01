إزالة فورية ٣ حالات تعدى بقرية دندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بمحافظة قنا، برئاسة أحمد جمعة، من تنفيذ عدد ٣ حالة إزالة بمساحة ٤١٠ متر أرض أملاك دولة، عبارة عن غرف وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الترامسة ودندرة.

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ الإزالات الفورية ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.