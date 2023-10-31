حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلالثاء، حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات وبحوزته 12 قطعة سلاح.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح - له معلومات جنائية) باتخاذ مسكنه كورشة للاتجار وتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمختلف أنواعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش - 11 فرد محلى - خزينة آلية – طلقات خرطوش – أجزاء وقطع التصنيع)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فـى الأسلحة النارية، وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.