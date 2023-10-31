على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه
الري تدعو بنجلاديش للانضمام لمبادرة دعم الدول النامية لمواجهة تغير المناخ
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، نظمول احسان أمين عام وزارة الموارد المائية بدولة بنجلاديش، وذلك على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه .
وأشار الدكتور سويلم لتشابه الموقف المائي فى مصر وبنجلاديش فى ظل امتلاك كلا البلدين لدلتا احد الأنهار والتى تتأثر بالتغيرات المناخية فى منابع هذا النهر ، حيث تواجه الدلتاوات تحديات متشابهة ناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤثر على زيادة ملوحة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية وتآكل الشواطئ ، بخلاف الظواهر الجوية المتطرفة بالمناطق الساحلية ، مما يستلزم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ واتخاذ اجراءات لتحقيق الاتزان البيئى والملحى بالمناطق الساحلية .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر وبنجلاديش فى مجال ادارة المياه وحماية الشواطئ ، والعمل على تعزيز مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين فى قطاع المياه بكلا البلدين .
واكد على سعى مصر لدعم الأجندة العالمية فى مجال المياه والمناخ من خلال إبراز هذا الملف الهام خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والتى تم خلالها إطلاق مبادرة AWARe ، داعيا الجانب البنغالى للانضمام لهذه المبادرة التى تدعم الدول النامية فى مواجهة تغير المناخ ، مشيرا لعقد أول اجتماع للجنة التوجيهية للمبادرة يوم الاثنين الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه ، وانه من المقرر عقد إجتماع على المستوى الوزارى خلال فعاليات مؤتمر COP28 .