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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيلتيك الأسكتلندي يعاقب جماهيره بسبب دعم فلسطين

جماهير سيلتيك الأسكتلندي
جماهير سيلتيك الأسكتلندي

أعلن نادي سيلتيك الأسكتلندي عن قرار ضد مجموعة من مشجعيه بعد قيامهم بدعم الشعب الفلسطيني من المدرجات خلال تواجدهم في ملعب مباراة سيلتيك وأتلتيكو مدريد الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

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شاهد.. جماهير سيلتيك تدعم فلسطين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

وقرر نادي سيلتيك منع أعضاء مجموعة “ جرين بريجيد ” للمشجعين من حضور مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وراسلت إدارة النادي الأسكتلندي مشجعيه المنتمين لهذه المجموعة عبر البريد الإليكتروني مؤكداً أن قرار منعهم من حضور المباريات هو إجراء مؤقت بسبب عدم الترحيب بإستخدام لافتات تحمل شعارات سياسية خلال المباريات.

وكان النادي قد قرر في وقت سابق حرمان أعضاء مجموعة “جرين بريجيد” من مؤازرة الفريق في أي مباراة خارج ميدانه.

وكان مشجعو سيلتيك قد رفعوا لافتات تحمل العلم الفلسطيني، في دعم واضح للشعب الفلسطيني ضد المجازر التي يتعرض لها من قوات الإحتلال في غزة.

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