عشرات الشهداء في قصف منزل بمخيم الشاطئ بغزة

بعد مجزرة جباليا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا، استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مساء اليوم، بعد مجزرة مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأسفر القصف الذي استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، عن استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، ونقلت عن مصادر محلية أن طيران الاحتلال أغار على منزل في مخيم الشاطئ، ما أدى لارتقاء أكثر من 10 شهداء، وإصابة آخرين.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية منازل المواطنين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شن هجوما على مخيم جباليا، باستخدام 6 قنابل أمريكية الصنع تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، مخلفًا أكثر من 400 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمجزرة جديدة شرق مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين، المكون من 24 شقة سكنية بالمخيم، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى إثر القصف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدًا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلى أنها مناطق آمنة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفى، أن عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلى ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة ارتفع إلى 926 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلى 8525 شهيدًا منهم 3542 طفلا و2187 سيدة وإصابة 21543 مواطنًا بجراح مُختلفة منذ 7 أكتوبر الجارى.

وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء مُحملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال - المسئولية عن هذا التطور الخطير، كما أدانت الوزارة التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.