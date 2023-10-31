الأفلام المقرصنة.. تفاصيل سقوط عاطل يدير شبكة إلكترونية لفك شفرات القنوات

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، وكذا محل لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة لعرض المواد والأفلام المقرصنة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، وكذا محل لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لعرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشبكة، وضبط المتهم المذكور، بحوزته (هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة - عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية - جهاز حاسب آلى محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً" محتوى القنوات الخاصة به)، وكذا (محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث بالشبكة).

وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق ربح مادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.