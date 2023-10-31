إنتاج أمريكا النفطي يرتفع لمستوى قياسي عند 13.05 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يوميا.

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وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج 0.7% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق. وكان أعلى مستوى شهري سابق في نوفمبر 2019 عندما وصل الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

ولا يزال الارتفاع الشهري لإنتاج النفط الأميركي أقل من المستوى القياسي الأسبوعي المسجل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر والذي بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.

وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم بوتيرة بطيئة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ استخدمت الشركات الأرباح القياسية لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بدلا من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج على نحو سريع.

وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج في أغسطس 0.5% إلى مستوى قياسي شهري بلغ 5.63 مليون برميل يوميا.

وفي نيو مكسيكو ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.80 مليون برميل يوميا وفي نورث داكوتا إلى 1.22 مليون برميل يوميا.

صعود أسعار النفط وسط مخاوف الإمدادات في ظل توترات الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة.

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر، التي ينقضي أجلها؟،؟ اليوم الثلاثاء بما يصل الى نحو 36 سنتاً، أو ما يعادل 0.41%، إلى 87.81 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير الأكثر تداولا بما يصل الى نحو 29 سنتاً، أو 0.34%، إلى 86.64 دولار للبرميل، بحسب الاسواق العربية.