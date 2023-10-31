الأسهم فى مسقط ترتفع بنسبة 0.05%

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر ، على ارتفاع بمقدار 2.12 نقطة، ما نسبته 0.05 في المئة، ليصل عند مستوى 46ر4545 نقطة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4543.34 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة داخل بورصة مسقط نحو 5 ملايين و71 ألفًا و848 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 66.14 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 14 مليونًا و978 ألفًا و928 ريالًا عُمانيًّا.

الأسهم البحرينية تغلق تعاملات على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر أسواق الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر ، عند مستوى 1,929.26 نقطة، بانخفاض قدره 1.89 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 720.03 نقطة بارتفاع قدره 4.16 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية مليونًا و262 ألفًا و603 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 461 ألفًا و389 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال نحو 46 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملات خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، على انخفاض بنسبة بلغ نحو 0.32%، لتصل عند مستوى 2414.75 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية عند نحو 3.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ نحو 2734 صفقة.

الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر أسواق الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، على ارتفاع بنسبة 0.05 % ، ما يعادل 4.98 نقاط، ليصل إلى مستوى 9523.53 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم، فى أسواق الأسهم القطرية تداول نحو 259 مليوناً و524 ألفاً و752 سهماً، بقيمة بلغت 683 مليوناً و177 ألفاً و990.155 ريالاً، نتيجة تنفيذ 24356 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 19 شركة فى أسواق الأسهم القطرية، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.