تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي

طرحت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعاصمة السعودية “الرياض”، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لحملة المؤهلات العليا للعمل في تخصص (التدقيق الإداري).

شروط وظائف مستشفى الملك خالد

وأوضحت إدارة المستشفى عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة لديها جاءت تحت مسمى، مسؤول التدقيق الإداري، وفق شروط محددة منها:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة المستشفيات أو الأعمال أو ما يعادلهم من جامعة معتمدة.

–أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال التدقيق الإداري.

– خبرة لا تقل عن عام في مرافق الرعاية الصحية والمستشفى.

وظائف مستشفى الملك خالد..المهام الوظيفية

– العمل كقائد فريق لزيارة أقسام المستشفى المختلفة للتحقق من امتثالها للسياسات والإجراءات.

– التنسيق مع رؤساء الأقسام لضمان الامتثال للتوصيات.

– إعداد تقارير بجميع أداء التدقيق الإداري والقضايا التي تم إنجازها والتوصيات.

– إعداد تقرير ربع سنوي وسنوي عن كافة أداء المراجعة خلال التقرير.

– مراجعة العقود والاتفاقيات الموقعة من جهة المستشفى للتأكد من دقتها ومطابقتها.

– أداء جميع الواجبات كما هو مطلوب.

وظائف مستشفى الملك خالد.. طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 ربيع ثاني1445ه‍/ 7 نوفمبر 2023م، عبر الرابط التالي

https://careers.kkesh.med.sa/ar/saudi-arabia/jobs/administrative-audit-officer-1100040581/