ضرب مبرح وحالة من الذهول تتعرض لها نادين الراسي على يد شقيقها (تفاصيل)

أعربت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن حزنها بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها، وطمأنت محبيها ومتابعيها الذين انتابهم حالة من الآسى والآلم على حالتها الصحية.

الفنانة نادين الراسي

نادين الراسي للمرة الأولى على تعرضها للضرب من قبل شقيقها

نشرت نادين الراسي رسالتها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة : "الله هو العدل وأنا راضية بحكمك يا الله، لكل محب شكرا على صلوتكم وأنا من الله ومنكم بخير، ومن منكم بلا خطيئة ليرجمه بأول حجر".

تصريحات نادين الراسي

تعرضت نادين الراسي للضرب مؤخراً من قبل شقيقها الأصغر سابستيان خلال تواجدهما في إحدى المستشفيات حيث تعالج والدتهما.

ذهبت نادين الراسي مع والدها وشقيقتها إلى المستشفى للاطمئنان على صحة والدتها التي أصيبت بشلل نصفي قبل يومين، وبدأ خلاف بينها وبين شقيقها الأصغر، انتهى بضربه لها.

نادين الراسي

لم ترد نادين الراسي على شقيقها وظلت تصرخ قائلة "عم بتمد إيدك عليي" ودخلت في حالة انهيار، ووصلت قوة من الأمن للتحقيق في الواقعة.

من ناحية أخري، كانت والدة نادين الراسي تعرضت لجلطة دماغية أدت لشلل نصفي.

نادين الراسي

آخر أعمال نادين الراسي

يذكر أن نادين الراسي تشارك في مسلسل "عرابة بيروت" عبر "منصة شاهد vip".

ومسلسل "عرابة بيروت" من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم نخبة من النجوم.

نادين الراسي

الجدير بالذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل "بيروت 303" مع عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، وجيري غزال وغيرهم نخبة من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول انفجار طائرة فوق شاطئ لبنان وتتحول حياة الناجيين إلى رحلة بحث عن الحقيقة.